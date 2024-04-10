Кейн разочарован первым сезоном в «Баварии»

Форвард мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн поделился комментарием о результатах команды в нынешнем сезоне.

— Стоит признать, что не таких результатов я ждал. Обидно, что мы не сможем выиграть чемпионат, но теперь этот турнир станет для нас еще более значимым, — приводит слова Кейна Daily Mail.

В футболке «Баварии» нападающий принял участие в 38 встречах с учетом всех турниров, 39 раз поразил ворота соперников и оформил 12 ассистов.

Контракт 30-летнего Кейна с клубом рассчитан до середины 2027 года. Согласно сведениям портала Transfermarkt, стоимость игрока оценивается в 110 миллионов евро.