Раскрыт срок будущего контракта Нюбеля с «Баварией»

Мюнхенская «Бавария» продлит трудовой договор с голкипером Александром Нюбелем. Об этом сообщает журналист BILD Джулиан Агарди.

По информации источника, немецкий голкипер подпишет пятилетний контракт с «Баварией». Отмечается, что следующий сезон Нюбель снова проведет в аренде в «Штутгарте», где он выступает на данный момент.

Ранее сообщалось, что «Бавария» решила сделать ставку на Нюбеля после того, как основной вратарь команды Мануэль Нойер завершит карьеру.

В текущем сезоне 27-летний Нюбель провел 29 матчей во всех турнирах, пропустил 34 мяча и 12 раз смог оставить свои ворота в неприкосновенности.