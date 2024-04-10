«Бавария» летом может продать Комана за 70 миллионов евро

Мюнхенская «Бавария» повесила ценник на своего полузащитника Кингсли Комана, который может покинуть команду летом. Как сообщает Bild, «красная машина» будет готова отпустить француза за сумму в районе 70 миллионов евро.

Источник добавляет, что Коман может решиться на новый вызов и отправиться в Ла Лигу или Английскую премьер-лигу. 27-летний француз задумывается над тем, чтобы сменить клубную прописку.

В нынешнем сезоне Коман отметился 3 голами и 3 результативными передачами в немецкой Бундеслиге. Кингсли выступает за «Баварию» с 2015 года, когда перешёл из туринского «Ювентуса».