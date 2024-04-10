Кейн: «Надеюсь, в этом сезоне я смогу добиться чего-то особенного»

Форвард «Баварии» Гарри Кейн ответил на вопрос о своём будущем в мюнхенском клубе.

«У меня четырехлетний контракт. Я наслаждаюсь этим, надеюсь, в этом сезоне я смогу добиться чего-то особенного. Если нет, я буду готов вернуться летом и все изменить», — приводит слова Кейна Daily Mail.

Напомним, Кейн присоединился к «Баварии» прошлым летом, перебравшись из «Тоттенхэма». В составе немецкого гранда 30-летний нападающий принял участие в 38 матчах во всех турнирах, забил 39 мячей и записал на свой счет 12 результативных передач.

После 28 туров «Бавария» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 60 очков.