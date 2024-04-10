Сарагоса: «Слухи о моём уходе в аренду совсем не соответствуют действительности»

Вингер мюнхенской «Баварии» Брайан Сарагоса дал понять, что слухи о его уходе из команды не соответствуют действительности. Напомним, ранее сообщалось, что испанец испытывает большие проблемы с адаптацией в Германии, так как не знает ни немецкого, ни английского языка.

«Слухи о моём уходе в аренду совсем не соответствуют действительности. Я остаюсь в «Баварию». Именно поэтому я и подписал четырёхлетний контракт. Я хочу находиться в этом клубе», – цитирует Сарагосу журналист Фабрицио Романо.

Сарагосу связывали с арендой в «Барселону», но игрок вряд ли покинет «Баварию» летом. В трех матчах этого розыгрыша Бундеслиги Брайан не отметился ни одним голевым действием.