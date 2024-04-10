Гнабри пропустит 2-3 недели из-за травмы

Нападающий мюнхенской «Баварии» Серж Гнабри не сможет помочь своей команде в ближайшие 2-3 недели. По информации от журналиста Флориана Плеттенберга, именно такими являются предварительные сроки восстановления немца.

Напомним, вчера Гнабри забил гол в ворота своего бывшего клуба «Арсенала» в четвертьфинале Лиги чемпионов, но затем получил травму и покинул поле. Серж с большой долей вероятности пропустит ответную игру через неделю. Напомним, первый матч завершился вничью 2:2 в Лондоне.

Гнабри в этом сезоне пропустил очень много поединков из-за травмы. Серж успел отыграть всего 9 матчей в Бундеслиге, где забил 3 гола и отдал ассист.