Ким Мин Джэ принял решение на фоне проблем с игровой практикой в «Баварии»

Центральный защитник мюнхенской «Баварии» Ким Мин Джэ принял решение по будущему, учитывая проблемы с игровой практикой под руководством Томаса Тухеля. Как сообщает Sport Bild, кореец комфортно чувствует себя в Мюнхене и намерен остаться.

Если верить источнику, Ким Мин Джэ надеется исправить ситуацию с игровой практикой под руководством нового тренера, который возглавит «Баварию» летом. Фаворитом пока считается наставник сборной Германии Юлиан Нагельсманн.

Напомним, летом Ким Мин Джэ перебрался в «Баварию» из итальянского «Наполи», в составе которого в прошлом сезоне стал чемпионом Италии.