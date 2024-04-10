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Станишич: «Нет времени думать о будущем, пока мы не сделали последний шанс на пути к чемпионству»

10 Апреля 2024 • 10:12 Комментировать
Бавария
...
Кёльн
13.04 16:30

Защитник леверкузенского «Байера» Йосип Станишич ответил, хотел бы остаться в команде Хаби Алонсо на следующий сезон. Футболист выступает за «фармацевтов» на правах аренды из мюнхенской «Баварии».

«Нет времени думать о будущем, пока мы не сделали последний шанс на пути к чемпионству. Нет смысла обсуждать это сейчас. Руководство обеих команд должно разобраться. Я общаюсь с людьми из «Баварии», но мы всё ещё не обсуждали будущее», – сказал Станишич в интервью Sport Bild.

Отметим, что «Байеру» нужна всего одна победа для оформления чемпионского титула Бундеслиги. Команда Хаби Алонсо может оформить эту победу в ближайшие выходные.

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БАВАРИЯ КЁЛЬН
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