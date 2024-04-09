Буна Сарр хочет вернуться в Лигу 1

Буна Сарр, 32-летний сенегальский защитник «Баварии» хотел бы вернуться во французскую Лигу 1. Таким слухом делится Foot Mercato.

Напомним, что на стыке ноября-декабря прошлого года Сарр получил тяжёлую травму крестообразной связки колена. Однако восстановление футболиста проходит потрясающе, и он может вернуться на футбольное поле уже в грядущем мае. Правда, контракт сенегальца с «Баварией» завершится в конце июня 2024 года, а новый стороны подписывать не стремятся.

Среди возможных вариантов продолжения карьеры Сарр рассматривает именно Лигу 1, где ранее он уже играл за «Марсель» на протяжении пяти лет - с 2015 по 2020 годы.