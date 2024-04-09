«РБ Лейпциг» готов продать форварда за 100 млн евро

Нападающий «РБ Лейпцига» Луи Опенда находится на радарах многих статусных европейских клубов. Как сообщает Bild, «быки» повесили на 24-летнего бельгийца внушительный ценник – 100 миллионов евро.

В то же время отмечается, что в контракте футболиста прописана опция выкупа за 80 миллионов евро. Впрочем, эта опция вступит в силу не ближайшим летом, а следующим – в 2025 году.

В сезоне 2023/2024 Луи Опенда провёл за «РБ Лейпциг» 39 официальных матчей. В них нападающий записал на свой счёт 25 голов и шесть результативных передач на партнёров.

Отметим, что Опенда является игроком национальной сборной Бельгии.