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Мукоко, вероятно, покинет «Боруссию», если тренером останется Терзич слухи

09 Апреля 2024 • 19:10 Комментировать

Молодой нападающий Юссуфа Мукоко, вероятно, уйдёт из дортмундской «Боруссии» грядущим летом, если тренером «шмелей» так и останется Эдин Терзич. Об этом сообщает Sky Germany.

Тем не менее, «Боруссия» заинтересована лишь в аренде молодого игрока. Но если тренером клуба останется Терзич, у Мукоко будет мало шансов вернуться в основу и получать игровую практику.

В текущем сезоне Мукоко лишь третий номинальный форвард «Боруссии» после Никласа Фюллькруга и Себастьяна Аллера. Подавляющее большинство матчей Юссуфа начинал на скамейке запасных. Всего у футболиста в активе лишь четыре гола в 22 выходах на поле.

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Юссуфа Мукоко
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19:10 · Германия. Бундеслига
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