Молодой нападающий Юссуфа Мукоко, вероятно, уйдёт из дортмундской «Боруссии» грядущим летом, если тренером «шмелей» так и останется Эдин Терзич. Об этом сообщает Sky Germany.

Тем не менее, «Боруссия» заинтересована лишь в аренде молодого игрока. Но если тренером клуба останется Терзич, у Мукоко будет мало шансов вернуться в основу и получать игровую практику.

В текущем сезоне Мукоко лишь третий номинальный форвард «Боруссии» после Никласа Фюллькруга и Себастьяна Аллера. Подавляющее большинство матчей Юссуфа начинал на скамейке запасных. Всего у футболиста в активе лишь четыре гола в 22 выходах на поле.