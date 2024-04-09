«Бавария» точно не продаст только пятерых игроков – названы имена неприкасаемых

В летнее трансферное окно состав «Баварии» может серьёзным образом измениться. Лишь пятерых футболистов мюнхенский клуб определил как тех, кто точно не будет продан. Об этом рассказывает Transfer News Live со ссылкой на издание L’Equipe.

В список неприкасаемых игроков «Баварии» входят Мануэль Нойер, Александр Павлович, Матис Тель, Томас Мюллер и Гарри Кейн.

Напомним, что летом в «Баварии» сменится главный тренер. Ещё в феврале было объявлено об уходе Томаса Тухеля с тренерского мостика по завершению сезона. Кто возглавит «Баварию», пока что не известно.

Во вторник «Бавария» сыграет против «Арсенала» в Лиге чемпионов.

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