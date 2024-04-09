Упамекано высказался о критике в свой адрес

Защитник «Баварии» Дайо Упамекано высказался о критике, с которой он сталкивается в нынешнем сезоне.

«Критика – часть моей работы, но я не думаю, что был слишком плох. Я получил две красные карточки в двух матчах подряд, но ошибаться может каждый. Самое главное – продолжать работу. Это то, что я делаю. Тухель принимает решения. В тот день, когда он включает меняв состав, я готов», - сказал Упамекано Canal+.

В сезоне 2023/2024 Упамекано поучаствовал в 27 матчах «Баварии». На счету защитника один забитый гол в этих играх.

Во вторник «Бавария» поведёт матч Лиги чемпионов против «Арсенала», не пропустите текстовую трансляцию.