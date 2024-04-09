Киммиху и Сане придётся пойти на сокращение зарплаты, если они хотят остаться в «Баварии»

Два игрока мюнхенской «Баварии» находятся в весьма сложном положении. Нападающий Лерой Сане и опорный полузащитник Йозуа Киммих вынуждены пойти на сокращение зарплаты, чтобы подписать новый контракт с клубом. Об этом сообщает журналист Тоби Альтшуль.

Киммих и Сане зарабатывают по 20 миллионов евро в год, но «Бавария» не готова предложить игрокам такую же зарплату по новому соглашению. Контракты обоих футболистов истекают летом 2025 года.

Отмечается, что Киммих сейчас ближе к уходу из «Баварии», нежели Сане. Йозуа недоволен ситуацией с игровой практикой и сомневается, что у него есть будущее в мюнхенской команде.