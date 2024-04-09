Упамекано попросил встречу с руководством «Баварии», чтобы обсудить будущее

Центральный защитник «Баварии» Дайо Упамекано недоволен своим нынешним положением в клубе. По информации от инсайдера Тоби Альтшуля, француз попросил своих представителей организовать встречу с руководством «Баварии», чтобы обсудить будущее.

Напомним, весной Упамекано потерял место в стартовом составе «Баварии». Ключевым для игрока стал отрезок, где он получил красную карточку в двух матчах подряд – сперва в матче с «Лацио» в Лиге чемпионов, а затем в поединке с «Бохумом» в Бундеслиге.

Упамекано ранее связывали с переходом в Английскую премьер-лигу. Услугами Дайо якобы интересуется «Манчестер Юнайтед».