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Упамекано попросил встречу с руководством «Баварии», чтобы обсудить будущее

09 Апреля 2024 • 15:35 Комментировать
Арсенал
...
Бавария
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Через 4 ч. 46 мин.

Центральный защитник «Баварии» Дайо Упамекано недоволен своим нынешним положением в клубе. По информации от инсайдера Тоби Альтшуля, француз попросил своих представителей организовать встречу с руководством «Баварии», чтобы обсудить будущее.

Напомним, весной Упамекано потерял место в стартовом составе «Баварии». Ключевым для игрока стал отрезок, где он получил красную карточку в двух матчах подряд – сперва в матче с «Лацио» в Лиге чемпионов, а затем в поединке с «Бохумом» в Бундеслиге.

Упамекано ранее связывали с переходом в Английскую премьер-лигу. Услугами Дайо якобы интересуется «Манчестер Юнайтед».

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Дайо Упамекано

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