Нагельсманн ответил, готов ли вернуться в «Баварию»

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн ответил, готов ли вернуться в мюнхенскую «Баварию». Напомним, немец довольно неожиданно был уволен из команды в марте 2023 года.

«Возвращение в «Баварию»? У меня нет на столе письменного предложения, также я не вёл никаких переговоров. Я всё ещё нахожусь в фазе, когда определяю следующий шаг в профессиональной карьере. Думаю, это нормально, когда ты рассматриваешь все возможности. У меня есть варианты с парой клубов, но пока я не готов сесть и сказать, что готов подписать контракт», – сказал Нагельсманн в интервью RTL.

Ранее сообщалось, что сборная Германии хочет продлить контракт с Юлианом и оставить его минимум до чемпионата мира 2026 года.