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Упамекано: «Снимаю шляпу перед «Байером», команда не проиграла ни одного матча в этом сезоне»

09 Апреля 2024 • 13:03 Комментировать
Бавария
...
Кёльн
13.04 16:30

Центральный защитник «Баварии» Дайо Упамекано отдал должное леверкузенскому «Байеру», который уверенно лидирует в Бундеслиге. «Фармацевты» опережают «Баварию» на 16 очков и уже в следующем туре могут оформить чемпионский титул.

«Снимаю шляпу перед «Байером», команда не проиграла ни одного матча в этом сезоне. Они заслуживают находиться в нынешнем положении. Что касается нас, мы проходим через очень сложный период. Это большая редкость для «Баварии». У нас всё ещё есть Лига чемпионов. Мы сделаем всё возможное для того, чтобы выиграть как можно больше матчей для конца сезона», – сказал Упамекано в интервью Canal Plus.

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