Упамекано: «Снимаю шляпу перед «Байером», команда не проиграла ни одного матча в этом сезоне»

Центральный защитник «Баварии» Дайо Упамекано отдал должное леверкузенскому «Байеру», который уверенно лидирует в Бундеслиге. «Фармацевты» опережают «Баварию» на 16 очков и уже в следующем туре могут оформить чемпионский титул.

«Снимаю шляпу перед «Байером», команда не проиграла ни одного матча в этом сезоне. Они заслуживают находиться в нынешнем положении. Что касается нас, мы проходим через очень сложный период. Это большая редкость для «Баварии». У нас всё ещё есть Лига чемпионов. Мы сделаем всё возможное для того, чтобы выиграть как можно больше матчей для конца сезона», – сказал Упамекано в интервью Canal Plus.