Тухель оценил успехи Артеты на посту тренера «Арсенала»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель прокомментировал успехи своего коллеги из лондонского «Арсенала» Микеля Артеты. Напомним, «канониры» сейчас лидируют в турнирной таблице Английской премьер-лиги.

«У Микеля было тяжелое начало, но команда поддержала его и пережила трудный период. Они на очень высоком тактическом уровне, очень стабильно владеют мячом. Надо отдать Артете должное, но также стараюсь быть сильным. Стиль в Лиге чемпионов отличается от стиля в Премьер-лиге», – отметил Тухель на пресс-конференции.

Сегодня в 22:00 по московскому времени «Бавария» сыграет против «Арсенала» на «Эмирейтс» в рамках первого четвертьфинала Лиги чемпионов.