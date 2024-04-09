Тухель: «В Бундеслиге нам не хватило энергии»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель рассказал, почему его команда практически проиграла чемпионскую гонку в Бундеслиге леверкузенскому «Байеру». За 6 туров до конца команда Тухеля отстаёт от «фармацевтов» на 16 очков. Сегодня мюнхенцы сыграют с «Арсеналом» в четвертьфинале Лиги чемпионов.

«В Бундеслиге нам не хватило энергии, мы не были достаточно стабильными. Матч с «Арсеналом» пройдёт не в рамках чемпионата, тут будет всё иначе. Мы подготовили команду в тактическом плане и дали игрокам задания. В последнее время нам трудно, но это не должно отталкивать нас от того, чтобы мы отдали на поле все силы», – сказал Тухель на пресс-конференции.