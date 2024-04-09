Сборная Германии обсудит с Нагельсманном новый контракт в ближайшие недели

Руководство сборной Германии не оставляет попыток сохранить Юлиана Нагельсманна на посту главного тренера команды. По информации от издания Bild, «бундестим» в ближайшие 2-3 недели проведёт переговоры с немцем.

Действующее соглашение Нагельсманна со сборной Германии истекает по окончании летнего чемпионата Европы. Юлиан хочет прояснить своё будущее до старта турнира. У тренера два варианта: остаться в сборной Германии или вернуться в мюнхенскую «Баварию».

Напомним, Нагельсманн возглавил национальную команду в сентябре 2023 года. В прошлом сезоне Юлиан в конце марта был уволен из «Баварии», но уже сейчас руководство мюнхенцев хочет вернуть специалиста.