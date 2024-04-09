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Тухель: «Я буду отдавать все силы «Баварии» до последнего матча»

09 Апреля 2024 • 10:38 Комментировать
Арсенал
...
Бавария
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Через 10 ч. 40 мин.

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель высказался о своём будущем в немецком клубе.

Напомним, ранее специалист заявил, что покинет «Баварию» по окончании текущего сезона.

По словам Тухеля, он намерен отдать все силы в своих последних матчах на посту наставника мюнхенской команды.

«Я буду отдавать все силы «Баварии» до последнего матча. Я и мой тренерский штаб — наши самые суровые критики. Мы доведём дело до конца. Это то, о чём мы договорились», — цитирует Тухеля Bayern & Germany.

Сегодня, 9 апреля, «Бавария» встретится с «Арсеналом» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Игра состоится в Лондоне и начнётся она в 22:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Томас Тухель

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АРСЕНАЛ БАВАРИЯ
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