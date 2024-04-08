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Рангник рассказал, контактировал ли с «Баварией»

08 Апреля 2024 • 20:36 Комментировать
Бавария
...
Кёльн
13.04 16:30

Главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник ответил на вопрос о том, общался ли он с мюнхенской «Баварией».

Ранее сообщалось, что 65-летний специалист находится в шорт-листе немецкого гранда.

«Нет, а зачем? Я чувствую себя здесь комфортно. Мой контракт рассчитан до 2026 года, а наша цель и наш путь продолжится и после Евро», — приводит слова Рангника журналист Стефан Кумбергер.

Напомним, ранее «Бавария» объявила об уходе Томаса Тухеля с поста главного тренера в конце текущего сезона.

После 28 туров «Бавария» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 60 очков.

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