Рангник рассказал, контактировал ли с «Баварией»

Главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник ответил на вопрос о том, общался ли он с мюнхенской «Баварией».

Ранее сообщалось, что 65-летний специалист находится в шорт-листе немецкого гранда.

«Нет, а зачем? Я чувствую себя здесь комфортно. Мой контракт рассчитан до 2026 года, а наша цель и наш путь продолжится и после Евро», — приводит слова Рангника журналист Стефан Кумбергер.

Напомним, ранее «Бавария» объявила об уходе Томаса Тухеля с поста главного тренера в конце текущего сезона.

После 28 туров «Бавария» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 60 очков.