Нойер, Сане и ещё три игрока «Баварии» вернулись к тренировкам перед Лигой чемпионов

Хорошие новости для болельщиков «Баварии». Сразу пять футболистов команды вернулись к тренировкам. В понедельник занимались Мануэль Нойер, Лерой Сане, Кингсли Коман, Александр Павлович и Нуссер Мазрауи. Об этом на своих страницах рассказывает Kicker.

Уже во вторник «Бавария» проведёт гостевой матч против «Арсенала» в 1/4 финала Лиги чемпионов. Пока сложно сказать, смогут ли пять восстановившихся футболистов сыграть в Лондоне.

Добавим, что на выходных «Бавария» проиграла «Хайденхайму» (2:3), в результате чего отставание мюнхенцев от лидирующего в Бундеслиге «Байера» выросло до 16 очков.