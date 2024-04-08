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Чемпионат Германии. Бундеслига

Нойер, Сане и ещё три игрока «Баварии» вернулись к тренировкам перед Лигой чемпионов

08 Апреля 2024 • 14:59 Комментировать

Хорошие новости для болельщиков «Баварии». Сразу пять футболистов команды вернулись к тренировкам. В понедельник занимались Мануэль Нойер, Лерой Сане, Кингсли Коман, Александр Павлович и Нуссер Мазрауи. Об этом на своих страницах рассказывает Kicker.

Уже во вторник «Бавария» проведёт гостевой матч против «Арсенала» в 1/4 финала Лиги чемпионов. Пока сложно сказать, смогут ли пять восстановившихся футболистов сыграть в Лондоне.

Добавим, что на выходных «Бавария» проиграла «Хайденхайму» (2:3), в результате чего отставание мюнхенцев от лидирующего в Бундеслиге «Байера» выросло до 16 очков.

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Бавария Мануэль Нойер Кингсли Коман Лерой Сане Нуссер Мазрауи Александр Павлович ещё теги
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Сегодня, 08 Апреля
14:59 · Германия. Бундеслига
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