Гнабри назвал причину, за счёт которой «Бавария» надеется пройти «Арсенал»

Нападающий мюнхенской «Баварии» Сержи Гнабри озвучил причину, по которой его команда надеется пройти лондонский «Арсенал» в четвертьфинале Лиги чемпионов. Команды встретятся завтра в первом матче на «Эмирейтс» в 22:00 по московскому времени.

«Это будут матчи на вылет, где мы довольно сильны. По этой причине мы должны пройти в полуфинал. Успех в матчах с «Арсеналом» даст нам большой толчок вперёд. Мы нацелены на победу», – цитирует Гнабри Bayern & Germany.

В этом сезоне Серж пропустил очень много матчей из-за различных травм. 28-летний нападающий провёл всего 9 игр в Бундеслиге, где отметился тремя голами и ассистом.