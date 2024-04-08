Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Нойер должен полететь в Лондон на матч с «Арсеналом»

08 Апреля 2024 • 11:44 Комментировать
Арсенал
...
Бавария
1 1.77 X 4.10 2 4.60
09.04 22:00

Голкипер мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер должен полететь в Лондон на матч с «Арсеналом» в рамках первого четвертьфинала Лиги чемпионов. Напомним, игра состоится завтра в 22:00 по московскому времени.

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, в данный момент Нойер не испытывает никакого дискомфорта и тренируется с командой. Если Мануэль не ощутить болезненных ощущений до конца сегодняшней тренировки, голкипер с большой долей вероятности отправится в Лондон.

Ранее сообщалось, что Нойер, скорее всего, не сыграет с «Арсеналом». Вероятно, что вылет в Лондон ещё не гарантирует Мануэлю место в стартовом составе.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Арсенал Лондон Мануэль Нойер ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 08 Апреля
12:34
Гнабри назвал причину, за счёт которой «Бавария» надеется пройти «Арсенал»
12:03
Гнабри рассказал, дразнил ли Кейна своим покером в ворота «Тоттенхэма»
11:58
Гнабри: «Покинуть «Арсенал» было правильным решением»
11:44
Нойер должен полететь в Лондон на матч с «Арсеналом»
03:45
Эдегор: «Арсенал» не должен бояться Кейна»
07 Апреля
23:03
Прогноз на точный счёт матча Арсенал – Бавария Лиги чемпионов – 9 апреля 2024
16:31
«Арсенал» - «Бавария»: прогноз и ставки БК Pinnacle
04 Апреля
23:05
Нойер намерен пожертвовать матчем Бундеслиги ради игры с «Арсеналом»
20:05
Мюллер уверен в победе «Баварии» над «Арсеналом» в Лиге чемпионов
03 Апреля
19:53
Коман: Я снова хочу испытать чувство победы в Лиге чемпионов
01 Апреля
23:28
Нойер успеет восстановиться к матчу против «Арсенала»
11:44
Тухель: «Мы способны обыграть «Арсенал», даже если сейчас в это трудно поверить» 5
27 Марта
14:08
Блинд надеется на победу «Баварии» в Лиге чемпионов
03:04
Мусиала: «Догнать «Байер» будет трудно, но мы попытаемся»
23 Марта
21:31
Полузащитник «Баварии» рассказал о целях команды в текущем сезоне
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
АРСЕНАЛ БАВАРИЯ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Ливерпуль» готов купить полузащитника «Реала» за 150 миллионов - названо имя Гвардиола обозначил дату ухода из «Манчестер Сити», Хави поставил ультиматум «Барселоне», а Мбаппе заключил секретный контракт – в главных слухах недели Ван Дейк назвал самых сложных соперников в карьере, не упомянув Роналду Пять футболистов «Баварии» не сыграют с «Арсеналом» - названы все имена Роналду появился в концовке и дожал «Дамак»: «Аль-Наср» победил усилиями Криштиану, Брозовича и Лапорта Стало известно, сколько заработает «Реал», если пройдёт «Манчестер Сити» «Байер» может стать чемпионом Германии в следующем туре – известны условия Суперкомпьютер предсказал чемпиона АПЛ - «Манчестер Сити» на третьем месте Гюндоган ответил, готов ли возглавить «Барселону» вместо Хави Стало известно, кто составит атакующее трио «Барселоны» в матче с «ПСЖ»
«Спартак» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Зидана мотивирует работа лишь в одной команде – это не «Реал» Дебютный дубль Педро перекрыл первый гол Угальде: «Зенит» обыграл «Спартак» в Кубке России Хави выдвинул требование «Барселоне» Хет-трик Палмера с контрольным выстрелом на 102-й минуте: «Манчестер Юнайтед» и «Челси» устроили сумасшестиве в АПЛ «Манчестер Юнайтед» готовит рекордный трансфер Игрок «Ювентуса»: «Не буду мыть руку, которую пожал Месси» Теперь «Манчестер Юнайтед» устроил обмен ударами с «Ливерпулем», убрав Клоппа с вершины АПЛ Три топ-клуба готовы купить у «Реала» Винисиуса за 200 миллионов евро «Ливерпуль» готов купить полузащитника «Реала» за 150 миллионов - названо имя
Спортивные новости
«Металлург» вырвал победу над «Автомобилистом» в овертайме Ферстаппен стал победителем Гран-при Японии «Локомотив» обыграл «Трактор» и находится в одной победе от финала Кубка Гагарина Плющев - об угрозах Заварухина: «Это было бестактно, у нас 90-е в колхозе что ли?» Плющев: «Не могу сказать, что Шалунов умышленно въехал в Фукале» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 08 Апреля
12:40 · Англия. Премьер-лига
Гнабри рассказал, каким Артета был партнёром по команде
12:34 · Германия. Бундеслига
Гнабри назвал причину, за счёт которой «Бавария» надеется пройти «Арсенал»
12:03 · Англия. Премьер-лига
Гнабри рассказал, дразнил ли Кейна своим покером в ворота «Тоттенхэма»
11:58 · Англия. Премьер-лига
Гнабри: «Покинуть «Арсенал» было правильным решением»
11:44 · Германия. Бундеслига
Нойер должен полететь в Лондон на матч с «Арсеналом»
10:50 · Германия. Бундеслига
«Ювентус» нашёл замену Влаховичу в «Байере» 2
03:58 · Англия. Премьер-лига
​«Бавария» уже не единственный претендент на услуги Тео Эрнандеса
02:27 · Германия. Бундеслига
«Бавария» не планирует продавать де Лигта
00:01 · Германия. Бундеслига
Тухель может покинуть «Баварию» в случае вылета от «Арсенала» – назван возможный сменщик
07 Апреля
20:25 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» из Мёнхенгладбаха победила в логове «Вольфсбурга»
18:23 · Германия. Бундеслига
«Хоффенхайм» прервал успешную серию «Аугсбурга»
17:49 · Германия. Бундеслига
Только один игрок «Баварии» хотел поблагодарить фанатов после позора команды
14:55 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» и «Бавария» могут вернуться за Хаби Алонсо – названа сумма компенсации
11:41 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» и «Челси» поборются на нападающего с ценником 50 миллионов евро 1
10:27 · Германия. Бундеслига
Спортдир «Баварии»: «Мне плевать на поиски нового тренера»
Все новости
Рекомендуем