Голкипер мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер должен полететь в Лондон на матч с «Арсеналом» в рамках первого четвертьфинала Лиги чемпионов. Напомним, игра состоится завтра в 22:00 по московскому времени.

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, в данный момент Нойер не испытывает никакого дискомфорта и тренируется с командой. Если Мануэль не ощутить болезненных ощущений до конца сегодняшней тренировки, голкипер с большой долей вероятности отправится в Лондон.

Ранее сообщалось, что Нойер, скорее всего, не сыграет с «Арсеналом». Вероятно, что вылет в Лондон ещё не гарантирует Мануэлю место в стартовом составе.