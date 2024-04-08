«Ювентус» нашёл замену Влаховичу в «Байере»

Нигерийский нападающий Виктор Бонифасе, выступающий за леверкузенский «Байер», может продолжить свою карьеру в итальянском чемпионате. Об этом сообщается на страницах Tuttosport.

По информации журналистов, в подписании 23-летнего африканского футболиста заинтересован туринский «Ювентус». Руководство «старой синьоры» рассматривает кандидатуру Бонифасе в качестве замены сербу Душану Влаховичу.

В нынешнем сезоне немецкой Бундеслиги Виктор провел 17 поединков, в которых отметился десятью забитыми мячами и семью голевыми передачами. Трансферная стоимость игрока оценивается в 40 миллионов евро.