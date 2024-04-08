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«Бавария» не планирует продавать де Лигта

08 Апреля 2024 • 02:27 Комментировать
Бавария
...
Кёльн
13.04 16:30

Центральный защитник «Баварии» Маттейс де Лигт вряд ли будет продан предстоящим летом.

Для нидерландца текущий сезон складывается неоднозначно, как и для его команды. В СМИ периодически появляются слухи о возможном уходе игрока после завершения кампании, но такой сценарий, как сообщает Kicker, маловероятен. «Бавария» планирует значительно обновить состав летом, но вопрос продажи де Лигта пока не поднимается. На данный момент большинство боссов клуба поддерживает 24-летнего футболиста и выступает за его сохранение в составе.

Маттейс де Лигт принял участие в 23 матчах «Баварии» в нынешней кампании, отметившись двумя голами и одним ассистом.

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