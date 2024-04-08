Тухель может покинуть «Баварию» в случае вылета от «Арсенала» – назван возможный сменщик

«Бавария» может завершить сотрудничество с Томасом Тухелем, не дожидаясь окончания сезона.

Специалист точно покинет свой пост после завершения кампании, о чём клуб объявил ещё в феврале. Мюнхенцы вот-вот лишатся даже математических шансов выиграть Бундеслигу, поэтому Лига чемпионов – единственная возможность скрасить тяжёлый сезон. По информации Abendzeitung, «Бавария» может досрочно расстаться с Тухелем, если команда потерпит неудачу в четвертьфинальном противостоянии Лиги чемпионов с лондонским «Арсеналом». Как сообщает источник, временным тренером в таком случае будет назначен известный экс-форвард Мирослав Клозе.

9 апреля «Бавария» сыграет с «Арсеналом» в Лондоне, а 17 апреля – в Мюнхене.