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Тухель может покинуть «Баварию» в случае вылета от «Арсенала» – назван возможный сменщик

08 Апреля 2024 • 00:01 Комментировать
Арсенал
...
Бавария
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09.04 22:00

«Бавария» может завершить сотрудничество с Томасом Тухелем, не дожидаясь окончания сезона.

Специалист точно покинет свой пост после завершения кампании, о чём клуб объявил ещё в феврале. Мюнхенцы вот-вот лишатся даже математических шансов выиграть Бундеслигу, поэтому Лига чемпионов – единственная возможность скрасить тяжёлый сезон. По информации Abendzeitung, «Бавария» может досрочно расстаться с Тухелем, если команда потерпит неудачу в четвертьфинальном противостоянии Лиги чемпионов с лондонским «Арсеналом». Как сообщает источник, временным тренером в таком случае будет назначен известный экс-форвард Мирослав Клозе.

9 апреля «Бавария» сыграет с «Арсеналом» в Лондоне, а 17 апреля – в Мюнхене.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Арсенал Лондон Мирослав Клозе Томас Тухель ещё теги

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АРСЕНАЛ БАВАРИЯ
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