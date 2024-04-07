«Боруссия» из Мёнхенгладбаха победила в логове «Вольфсбурга»

28-й тур чемпионата Германии закрылся матчем соседей по таблице, «Вольфсбурга» и «Боруссии» из Мёнхенгладбаха. Ридле Баку вывел «волков» вперед уже на седьмой минуте. Ровно через тайм Ко Итакура сравнял счет при помощи рикошета. Вскоре Натан Нгуму забил ворот гол гостей. Робин Хак отметился попаданием в перекладину после подачи. В самой концовке Рокко Райц забил третий гол гостей.
3:1. «Боруссия» уже 11-я, соперник - 14-й.
Протокол игры
|(1:0) Баку Ридле7'
|52'Итакура Ко (1:1)
|58'Нгуму Натан (1:2)
|88'Райтц Рокко (1:3)
Перван Павао•Меле Йоаким•Борнаув Себастьян• 27'Дженц Мориц•Герхардт Янник•Баку Ридле73' (Черны Вацлав (73') •Арнольд Максимилиан•Томаш Тьягу57' (Майер Ловро (57') •Сванберг Маттиас89' (Вранкс Астер (89') •Виммер Патрик 45'57' (Сарр Амин (57') •Винд Йонас73' (Бехренс Кевин (73')
Запасные: Амоако Кофи•Каминьски Якуб•Фишер Килиан•Клингер Никлас
Омлин Йонас• 90'Фридрих Марвин•Эльведи Нико•Вебер Максимилиан•Лайнер Штефан•Вайгль Юлиан•Итакура Ко70' (Райтц Рокко (70') •Нец Лука88' (Сибачо Жордан (88') •Онора Франк88' (Скалли Джозеф (88') •Плеа Алассан82' (Чванчара Томаш (82') •Нгуму Натан70' (Хак Робин (70') 84'
07 апреля. Стадион "Фольксваген-Арена" (Вольфсбург).
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