«Боруссия» из Мёнхенгладбаха победила в логове «Вольфсбурга»

28-й тур чемпионата Германии закрылся матчем соседей по таблице, «Вольфсбурга» и «Боруссии» из Мёнхенгладбаха. Ридле Баку вывел «волков» вперед уже на седьмой минуте. Ровно через тайм Ко Итакура сравнял счет при помощи рикошета. Вскоре Натан Нгуму забил ворот гол гостей. Робин Хак отметился попаданием в перекладину после подачи. В самой концовке Рокко Райц забил третий гол гостей.

3:1. «Боруссия» уже 11-я, соперник - 14-й.