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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Боруссия» из Мёнхенгладбаха победила в логове «Вольфсбурга»

07 Апреля 2024 • 20:25 Комментировать
Вольфсбург
1:3
Боруссия М
окончен

28-й тур чемпионата Германии закрылся матчем соседей по таблице, «Вольфсбурга» и «Боруссии» из Мёнхенгладбаха. Ридле Баку вывел «волков» вперед уже на седьмой минуте. Ровно через тайм Ко Итакура сравнял счет при помощи рикошета. Вскоре Натан Нгуму забил ворот гол гостей. Робин Хак отметился попаданием в перекладину после подачи. В самой концовке Рокко Райц забил третий гол гостей.

3:1. «Боруссия» уже 11-я, соперник - 14-й.

Протокол игры  
Вольфсбург1:3Боруссия М
(1:0) Баку Ридле7'  
  52'Итакура Ко (1:1)
  58'Нгуму Натан (1:2)
  88'Райтц Рокко (1:3)
Перван ПаваоМеле ЙоакимБорнаув Себастьян  27'Дженц МорицГерхардт ЯнникБаку Ридле 73' (Черны Вацлав ( 73') Арнольд МаксимилианТомаш Тьягу 57' (Майер Ловро ( 57') Сванберг Маттиас 89' (Вранкс Астер ( 89') Виммер Патрик  45' 57' (Сарр Амин ( 57') Винд Йонас 73' (Бехренс Кевин ( 73')
Запасные: Амоако КофиКаминьски ЯкубФишер КилианКлингер Никлас
Омлин Йонас  90'Фридрих МарвинЭльведи НикоВебер МаксимилианЛайнер ШтефанВайгль ЮлианИтакура Ко 70' (Райтц Рокко ( 70') Нец Лука 88' (Сибачо Жордан ( 88') Онора Франк 88' (Скалли Джозеф ( 88') Плеа Алассан 82' (Чванчара Томаш ( 82') Нгуму Натан 70' (Хак Робин ( 70'  84')
Запасные: Киародиа ФабиоРанос Грант-ЛеонХеррманн ПатрикНиколас Мориц
07 апреля. Стадион "Фольксваген-Арена" (Вольфсбург).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Вольфсбург Боруссия Мёнхенгладбах

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06 Апреля
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Актуальная ставка и прогноз на матч Вольфсбург — Боруссия чемпионата Германии — 7 апреля 2024
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Сегодня, 07 Апреля
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