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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Хоффенхайм» прервал успешную серию «Аугсбурга»

07 Апреля 2024 • 18:23 Комментировать
Хоффенхайм
3:1
Аугсбург
окончен

В 28-м туре чемпионата Германии «Хоффенхайм» пытался прервать серию поражений в домашней игре против набравшего ход «Аугсбурга». На 17-й минуте Павел Кадержабек вывел на голевой удар Ваута Вегхорста. Через три минуты Андрей Крамарич удвоил перевес, стрельнув из-за штрафной. После перерыва Андре Майер зарядил в штангу. А вот Эрмедин Демирович был точен и вернул интригу - 2:1. На 90-й минуте точку поставил Ила Бебу, забив третий гол.

По итогам поединка у соперников по 36 очков и седьмое место.

Протокол игры  
Хоффенхайм3:1Аугсбург
(1:0) Вегхорст Ваут17'  
(2:0) Крамарич Андрей20'  
  61'Демирович Эрмедин (2:1)
(3:1) Бебу Ила90'  
Бауманн ОливерКабак Озан 64' (Брукс Джон ( 64') Гриллич ФлорианДрекслер ТимКадержабек Павел  51'Журасек Давид  41' 75' (Бюльтер Мариус ( 75') Прёмель Гриша 88' (Беккер Финн ( 88') Стах АнтонКрамарич Андрей 74' (Тохумджу Умут ( 74') Вегхорст Ваут  88'Байер Максимилиан 88' (Бебу Ила ( 88')
Запасные: Акпогума КевинСков РобертНолль НауэльКонте Бамбасе
Дамен ФиннГоувелеув ДжеффриБауэр Максимилиан 64' (Пфайффер Патрик ( 64') Удуохаи ФеликсВаргас Рубен 75' (Бельо Дион Дрене ( 75') Энгельс Арне 75' (Биэл Пеп ( 75') Якич Кристиян 12' (Брайтхаупт Тим ( 12') Майер Арне 75' (Кёмюр Мерт ( 75') Педерсен МадсТитц Филлип  38'Демирович Эрмедин
Запасные: Михель СвенКоубек ТомашОксфорд Рис
07 апреля. Стадион "Презеро Арена".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Аугсбург Хоффенхайм

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Ставка и прогноз на матч Хоффенхайм — Аугсбург чемпионата Германии — 7 апреля 2024
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