«Хоффенхайм» прервал успешную серию «Аугсбурга»

В 28-м туре чемпионата Германии «Хоффенхайм» пытался прервать серию поражений в домашней игре против набравшего ход «Аугсбурга». На 17-й минуте Павел Кадержабек вывел на голевой удар Ваута Вегхорста. Через три минуты Андрей Крамарич удвоил перевес, стрельнув из-за штрафной. После перерыва Андре Майер зарядил в штангу. А вот Эрмедин Демирович был точен и вернул интригу - 2:1. На 90-й минуте точку поставил Ила Бебу, забив третий гол.

По итогам поединка у соперников по 36 очков и седьмое место.