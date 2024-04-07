«Хоффенхайм» прервал успешную серию «Аугсбурга»

В 28-м туре чемпионата Германии «Хоффенхайм» пытался прервать серию поражений в домашней игре против набравшего ход «Аугсбурга». На 17-й минуте Павел Кадержабек вывел на голевой удар Ваута Вегхорста. Через три минуты Андрей Крамарич удвоил перевес, стрельнув из-за штрафной. После перерыва Андре Майер зарядил в штангу. А вот Эрмедин Демирович был точен и вернул интригу - 2:1. На 90-й минуте точку поставил Ила Бебу, забив третий гол.
По итогам поединка у соперников по 36 очков и седьмое место.
Протокол игры
|(1:0) Вегхорст Ваут17'
|(2:0) Крамарич Андрей20'
|61'Демирович Эрмедин (2:1)
|(3:1) Бебу Ила90'
Бауманн Оливер•Кабак Озан64' (Брукс Джон (64') •Гриллич Флориан•Дрекслер Тим•Кадержабек Павел• 51'Журасек Давид 41'75' (Бюльтер Мариус (75') •Прёмель Гриша88' (Беккер Финн (88') •Стах Антон•Крамарич Андрей74' (Тохумджу Умут (74') •Вегхорст Ваут• 88'Байер Максимилиан88' (Бебу Ила (88')
Запасные: Акпогума Кевин•Сков Роберт•Нолль Науэль•Конте Бамбасе
Дамен Финн•Гоувелеув Джеффри•Бауэр Максимилиан64' (Пфайффер Патрик (64') •Удуохаи Феликс•Варгас Рубен75' (Бельо Дион Дрене (75') •Энгельс Арне75' (Биэл Пеп (75') •Якич Кристиян12' (Брайтхаупт Тим (12') •Майер Арне75' (Кёмюр Мерт (75') •Педерсен Мадс•Титц Филлип• 38'Демирович Эрмедин
Запасные: Михель Свен•Коубек Томаш•Оксфорд Рис
07 апреля. Стадион "Презеро Арена".
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