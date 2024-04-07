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Чемпионат Германии. Бундеслига

Только один игрок «Баварии» хотел поблагодарить фанатов после позора команды

07 Апреля 2024 • 17:49 Комментировать
Хайденхайм
3:2
Бавария

В субботу «Бавария» разочаровала своих фанатов. В гостях у «Хайденхайма» команда вела со счётом 2:0 после первого тайма, но в итоге проиграла – 2:3. Как следствие, уже на следующих выходных чемпионом Германии может стать «Байер».

В социальных сетях появилось видео, снятое с трибун стадиона. На нём видно, как 18-летний нападающий «Баварии» Матис Тель кричит что-то своим одноклубникам и показывает в направлении трибуны с фанатами. Очевидно, Тель призывал партнёров подойти и поблагодарить болельщиков. Впрочем, игроки «Баварии» поспешили уйти в раздевалку. Не достучавшись до одноклубников, Тель отправился вслед за ними.

«Байер» может стать чемпионом Германии в следующем туре – известны условия

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Матис Тель

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