Только один игрок «Баварии» хотел поблагодарить фанатов после позора команды

В субботу «Бавария» разочаровала своих фанатов. В гостях у «Хайденхайма» команда вела со счётом 2:0 после первого тайма, но в итоге проиграла – 2:3. Как следствие, уже на следующих выходных чемпионом Германии может стать «Байер».

В социальных сетях появилось видео, снятое с трибун стадиона. На нём видно, как 18-летний нападающий «Баварии» Матис Тель кричит что-то своим одноклубникам и показывает в направлении трибуны с фанатами. Очевидно, Тель призывал партнёров подойти и поблагодарить болельщиков. Впрочем, игроки «Баварии» поспешили уйти в раздевалку. Не достучавшись до одноклубников, Тель отправился вслед за ними.

«Байер» может стать чемпионом Германии в следующем туре – известны условия