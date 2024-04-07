Спортдир «Баварии»: «Мне плевать на поиски нового тренера»

Футбольный функционер Макс Эберль, который является спортивным директором мюнхенской «Баварии», ответил на вопрос о поиске замены главному тренеру команды Томасу Тухелю.

«Мне плевать на поиски нового наставника. Сейчас все мысли о матче против «Арсенала». Это будет соперник намного выше классом, чем «Хайденхайм». Мы должны сделать все возможное, чтобы не получить пощечину в этой игре», - передает слова функционера инсайдер Фабрицио Романо.

Первый матч состоится в Лондоне 9 апреля. Начало встречи запланировано в 22:00 по московскому времени. Ответный поединок пройдет в Мюнхене 17 апреля.