Спортдиректор «Баварии»: «Байер» выше других команд на голову»

Спортивный директор мюнхенской «Баварии» Макс Эберль высказался о выступлении леверкузенского «Байера» в нынешнем сезоне чемпионата Германии.

«Сейчас мы видим, что в Бундеслиге появилась команда, которая на голову выше других. «Байер» заслуженно станет чемпионом», - передает слова функционера Sky Germany.

В настоящий момент отрыв леверкузенского клуба от «Баварии» составляет 16 баллов. Подопечные Хаби Алонсо досрочно выиграют Бундеслигу, если в следующем туре одержат победу над бременским «Вердером». Поединок состоится на стадионе в Леверкузене 14 апреля.