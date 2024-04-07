Кейн побил рекорд, который продержался 60 лет

В поединке 28-го тура Бундеслиги нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн забил гол в ворота «Хайденхайма» (2:3). Этот мяч стал для англичанина 32-м в текущем розыгрыше немецкого чемпионата.

Впервые в истории Бундеслиги футболист-дебютант турнира забил такое количество голов. Предыдущее достижение принадлежало Уве Зеллеру, который отметился 31 забитым мячом в сезоне - 1963/1964.

Кейн перебрался в «Баварию» из лондонского «Тоттенхэма» летом прошлого года. Сумма сделки составила 95 миллионов евро. Нападающий подписал с мюнхенским грандом четырехлетний контракт.