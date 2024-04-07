Маттеус: «Бавария» может предпринять решительные действия»

«Провал с «Боруссией» и это поражение говорят сами за себя. Тухель уже не может наладить игру команды. Думаю, клуб предпримет какие-то действия в ближайшие дни. Это не может дальше продолжаться. Команде нужен свежий взгляд, Томас уже не в состоянии что-то сделать», - передает слова Лотара Bayern & Germany.