Маттеус: «Бавария» может предпринять решительные действия»

Бывший футболист «Баварии» Лотар Маттеус критически высказался в адрес главного тренера команды Томаса Тухеля после поражения от «Хайденхайма» со счетом 2:3. По ходу встречи мюнхенцы выигрывали 2:0.
«Провал с «Боруссией» и это поражение говорят сами за себя. Тухель уже не может наладить игру команды. Думаю, клуб предпримет какие-то действия в ближайшие дни. Это не может дальше продолжаться. Команде нужен свежий взгляд, Томас уже не в состоянии что-то сделать», - передает слова Лотара Bayern & Germany.
«Бавария» занимает второе место в таблице чемпионата Германии, отставая от лидирующего «Байера» на 16 очков.
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