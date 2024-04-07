​«Кёльн» впервые выиграл матч Бундеслиги, в котором проигрывал к 90-й минуте

В немецком чемпионате прошли матчи 28-го тура, «Кёльн» принимал дома «Бохум» и сумел одержать волевую победу. Причём получилась она «валидольной» - к 90-й минуте игры хозяева проигрывали, и, казалось, всё идет к поражению. Но два мяча в исполнении вышедших на замену Штеффена Тиггеса и Луки Вальдшмидта перевернули игру в пользу «Кёльна».

Как оказалось, эта команда впервые в своей истории сумел выиграть матч, в котором она проигрывала к 90-й минуте. В следующем туре немецкого чемпионата «Кёльн» сыграет в гостях с мюнхенской «Баварией». Этот матч состоится тринадцатого апреля.