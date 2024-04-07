​Гирасси повторил рекорд «Штутгарта» по количеству голов за сезон

В немецком чемпионате прошли матчи 28-го тура, «Штутгарт» сумел одолеть в гостевом матче дортмундскую «Боруссию» благодаря очередному голу Серу Гирасси.

Как выяснилось, тем самым главный герой клуба в нынешнем сезоне повторил рекорд «Штутгарта» по количеству голов за сезон. Ранее, в сезоне 2008/2009, его установил Марио Гомес - 24 гола за чемпионат. Но у Гирасси сейчас есть целых шесть туров, чтобы переоформить эту престижную графу в книге рекордов «Штутгарта» исключительно на себя.

В следующем туре немецкого чемпионата Бундеслиги «Штутгарт» примет дома франкфуртский «Айнтрахт».