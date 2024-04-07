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«Штутгарт» установил клубный рекорд, выиграв у «Боруссии»

07 Апреля 2024 • 03:18 Комментировать
Боруссия Д
0:1
Штутгарт

В немецком чемпионате прошли матчи 28-го тура, «Штутгарт» сумел одолеть в гостевом матче дортмундскую «Боруссию» в матче за шесть очков - победа позволила «Штутгарту» выйти на третье место в турнирной таблице.

Как оказалось, это была уже пятая гостевая победа кряду для отлично выступающего в нынешнем сезоне «Штутгарта». Ранее команда обыграла «Фрайбург», «Дармштадт», «Вольфсбург», «Хоффенхайм», и, наконец, «Боруссию». Как оказалось, эта серия стала рекордной в истории клуба - ранее пять побед кряду в гостях клуб ещё не одерживал.

В следующем туре немецкого чемпионата «Штутгарт» примет дома франкфуртский «Айнтрахт».


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Евро-Футбол.Ру,
Штутгарт

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