В «Баварии» анонсировали большие перемены

Макс Эберль, который работает на должности спортивного директора «Баварии», дал понять, что летом в клубе произойдут серьёзные перемены.

«Я считаю, что многое нужно изменить!» - сказал Эберль, давая комментарий для немецкого Sky.

Напомним, что в субботу «Бавария» шокировала своих болельщиков. Команда проиграла «Хайденхайму» со счётом 2:3, хотя после первого тайма лидировала с разницей в два гола. Как следствие, отставание мюнхенцев от лидирующего «Байера» в Бундеслиге выросло до 16 зачётных баллов.

Как известно, по завершению сезона Томас Тухель покинет пост главного тренера «Баварии» - об этом было объявлено в феврале.

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