Хаби Алонсо повторил рекорд Гвардиолы в Бундеслиге

В субботу «Байер» обыграл на выезде «Унион» (1:0) и вплотную приблизился к завоеванию титула чемпиона Германии.

В текущем чемпионате Германии «Байер» до сих пор не проигрывал – в 28 матчах команда Хаби Алонсо отпраздновала 24 победы при четырёх ничьих. Это повторение рекорда Бундеслиги – ранее только один раз команда проходила 28 туров со старта без поражений. Этой командой была «Бавария» Хосепа Гвардиолы в сезоне 2013/2014. В том сезоне мюнхенцы впервые проиграли в 29-м туре – «Аугсбургу» на выезде (0:1).

Чтобы установить новый рекорд, «Байеру» достаточно не проиграть дома «Вердеру» 14 апреля. По итогам той игры «фармацевты» могут выиграть титул Бундеслиги.

«Байер» может стать чемпионом Германии в следующем туре – известны условия