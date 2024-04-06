Очередной гол Гирасси позволил «Штутгарту» выбить «Боруссию» Дортмунд из спора за второе место

«Боруссия» Дортмунд и «Штутгарт» в субботу провели «матч за шесть очков», по итогам которого во многом определялись перспективы «шмелей». Они могли как включиться в борьбу за третье или даже второе место. Другая крайность - сражение за место в Лиге чемпионов. Хозяева поля намного активнее провели первый тайм и постоянно заставляли голкипера соперника вступать в игру. Карим Адейеми убежал один на один с вратарем по центру и пробил в левый угол - парировано ногой.

После перерыва Серу Гирасси обыгрался с Джейми Левелингом и получил ответный прострел с правого фланга, после чего поразил правую часть ворот - 0:1. Никлас Фюллькруг и Дениз Ундав обменялись хорошими попытками. В оставшееся время целостность игры разбили замены и медицинские паузы.

Победа позволила «Штутгарту» догнать «Баварию» на втором месте, соперник по дополнительным показателям уступил «РБ Лейпцигу» четвертую строчку.