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Очередной гол Гирасси позволил «Штутгарту» выбить «Боруссию» Дортмунд из спора за второе место

06 Апреля 2024 • 21:31 Комментировать
Боруссия Д
0:1
Штутгарт

«Боруссия» Дортмунд и «Штутгарт» в субботу провели «матч за шесть очков», по итогам которого во многом определялись перспективы «шмелей». Они могли как включиться в борьбу за третье или даже второе место. Другая крайность - сражение за место в Лиге чемпионов. Хозяева поля намного активнее провели первый тайм и постоянно заставляли голкипера соперника вступать в игру. Карим Адейеми убежал один на один с вратарем по центру и пробил в левый угол - парировано ногой.

После перерыва Серу Гирасси обыгрался с Джейми Левелингом и получил ответный прострел с правого фланга, после чего поразил правую часть ворот - 0:1. Никлас Фюллькруг и Дениз Ундав обменялись хорошими попытками. В оставшееся время целостность игры разбили замены и медицинские паузы.

Победа позволила «Штутгарту» догнать «Баварию» на втором месте, соперник по дополнительным показателям уступил «РБ Лейпцигу» четвертую строчку.

Протокол игры  
Боруссия Д0:1Штутгарт
  64'Гирасси Серу (0:1)
Кобель ГрегорРюэрсон Юлиан 81' (Ройс Марко ( 81') Хуммельс МатсШлоттербек НикоМатсен Ян 81' (Мукоко Юссуфа ( 81') Забитцер Марсель 72' (Байно-Гиттенс Джейми ( 72') Джан ЭмреСанчо ДжедонБрандт Юлиан  45' 65' (Нмеча Феликс ( 65') Адейеми Карим  72'Фюллькруг Никлас 81' (Аллер Себастьян ( 81')
Запасные: Вольф МариусЭзкан СалихМайер Александер IIЗюле Никлас
Нюбель Александр  85'Вагноман Жоша 46' (Стергиу Леонидас ( 46') Штиллер Анджело  9'Ито ХирокиЛевелинг Джейми 85' (Мвумпа Силас ( 85') Миттельштедт МаксимилианКаразор Атакан  72'Мийо Энцо  26' 86' (Дауд Махмуд ( 86') Ундав Дениз 90' (Штенцель Паскаль ( 90') Фюрих Крис 68' (Чжон Ву-Ён ( 68') Гирасси Серу
Запасные: Раймунд ЛукаЧейс АнриеМассимо РобертоХарагути ГенкиБредлов Фабиан
06 апреля. Стадион "Сигнал Идуна Парк" (Дортмунд).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Серу Гирасси Штутгарт ещё теги

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