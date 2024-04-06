Кейн круче Мбаппе – первым сделал 50 голевых действий

В субботу «Бавария» вела в гостях у «Хайденхайма» со счётом 2:0, но в итоге проиграла с результатом 2:3. Нападающий Гарри Кейн забил один из голов мюнхенцев. Англичанин стал первым игроком сезона в топ-5 европейских лигах, набравшим во всех турнирах 50 очков по системе «гол+пас». Сейчас на счету Кейна 38 голов и 12 результативных передач.

Отметим, что Килиан Мбаппе на текущий момент сделал 47 голевых действий в сезоне (39 голов + 8 результативных пасов). При этом Мбаппе поучаствовал в 39 матчах, а Кейн – в 37.

Добавим, что ближайший матч «Бавария» проведёт 9 апреля – против «Арсенала» в Лиге чемпионов.

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