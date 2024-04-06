Мюллер: Очевидно, что «Бавария» переживает не самый лучший период в своей истории

Нападающий мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер высказался после поражения от «Хайденхайма».

Встреча 28-го тура Бундеслиги завершилась поражением мюнхенской команды со счетом 2:3.

— Тот факт, что мы переживаем не самый лучший период в истории клуба, очевиден для всех, — цитирует Мюллера Bayern & Germany.

Футболист заявил, что «Бавария» плохо играла в обороне, но сейчас уже нет смысла говорить об этом. В предстоящем матче Лиги чемпионов команда отдаст все силы для достижения результата, подытожил Мюллер.

9 апреля «Бавария» встретится на выезде с «Арсеналом» в рамках первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов. Начало — в 22:00 по мск.