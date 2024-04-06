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Чемпионат Германии. Бундеслига

Тухель — о поражении «Баварии»: «Такого не должно случаться на таком уровне»

06 Апреля 2024 • 20:13 Комментировать
Хайденхайм
3:2
Бавария

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель высказался после поражения своей команды от «Хайденхайма» (2:3) в матче 28-го тура чемпионата Германии.

— Такого не должно случаться на таком уровне. В перерыве у нас было все под контролем, сейчас сложно сказать, что изменилось. Мы отдали игру в первые 15 минут второго тайма, после того как сделали много хороших вещей в первом тайме, — цитирует Тухеля Bayern & Germany.

Тренер отметил, что у «Баварии» было три-четыре хороших момента для взятия ворот, но команда ими не воспользовалась. При этом Тухель считает, что «Бавария» пропустила слишком простые голы.

На данный момент мюнхенцы занимают вторую строчку в турнирной таблице Бундеслиги, имея в своей копилке 60 баллов после 28 сыгранных туров.

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