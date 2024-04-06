Тухеля не уволят в ближайшие дни

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель не будет уволен в ближайшее время, несмотря на поражение от «Хайденхайма» в 28-м туре немецкого чемпионата.

Напомним, мюнхенцы вели со счётом 2:0 после первого тайма, но во втором пропустили три гола и потерпели поражение. Отставание «Баварии» от лидирующего «Байера» составляет 16 очков за шесть туров до конца чемпионата.

По словам спортивного директора «Баварии» Кристофа Фройнда, Тухель после этого поражения не покинет свой пост и будет руководить командой в Лиге чемпионов в двухматчевом противостоянии с лондонским «Арсеналом». Об этом передаёт сообщает Bayern & Germany.

Ранее стало известно официально, что Тухель уйдет из «Баварии» в конце сезона.