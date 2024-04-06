«Байер» может стать чемпионом Германии в следующем туре – известны условия

В субботу вечером «Бавария» сенсационно проиграла «Хайденхайму» (2:3), хотя после первого тайма вела в два гола. «Байер», в свою очередь, обыграл берлинский «Унион» (1:0).

Таким образом, «Байер» увеличил отрыв от «Баварии» в турнирной таблице Бундеслиги до 16 очков. Командам осталось провести по шесть игр, то есть каждая может набрать по 18 зачётных баллов. Это означает, что «Байер» может стать чемпионом уже в следующем туре.

«Байер» может стать недосягаемым уже 13 апреля, если «Бавария» проиграет дома «Кёльну». Если же «Бавария» наберёт очки, то всё может решиться на следующий день – 14 апреля. «Байер» точно выиграет титул, если обыграет дома «Вердер». Леверкузенцам хватит и ничьей, если днём ранее «Бавария» тоже сыграет вничью.

Отметим, что «Байер» ещё никогда не выигрывал чемпионат Германии.