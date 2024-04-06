«РБ Лейпциг» забил 4 гола на поле «Фрайбурга»

Матч «Фрайбург» - «РБ Лейпциг» в 28-м туре чемпионата Германии получился результативным. Уже на второй минуте Амаду Айдара открыл счет по итогам комбинации. Лои Опенда к голевой передаче добавил результативный удар после грубой ошибки обороны - 0:2. Еще попытка у Опенда, но вратарь был на высоте. Лои отличился и у своих ворот, сыграв рукой, - пенальти. Лукас Хёлер пробил и попал в перекладину. А на 44-й минуте Опенда оформил дубль, и снова есть вопросы к обороне противника. После перерыва на пустые ворота партнеры вывели Беньямина Шешко - 0:4. Винченцо Грифо отыграл один мяч дальним выстрелом. Еще одна попытка у форварда, но удар головой пришелся в перекладину.

Победа позволила «РБ Лейпцигу» настичь «Боруссию» Дортмунд на четвертом месте. Соперник делит седьмое место.