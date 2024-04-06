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«РБ Лейпциг» забил 4 гола на поле «Фрайбурга»

06 Апреля 2024 • 18:41 Комментировать
Фрайбург
1:4
РБ Лейпциг

Матч «Фрайбург» - «РБ Лейпциг» в 28-м туре чемпионата Германии получился результативным. Уже на второй минуте Амаду Айдара открыл счет по итогам комбинации. Лои Опенда к голевой передаче добавил результативный удар после грубой ошибки обороны - 0:2. Еще попытка у Опенда, но вратарь был на высоте. Лои отличился и у своих ворот, сыграв рукой, - пенальти. Лукас Хёлер пробил и попал в перекладину. А на 44-й минуте Опенда оформил дубль, и снова есть вопросы к обороне противника. После перерыва на пустые ворота партнеры вывели Беньямина Шешко - 0:4. Винченцо Грифо отыграл один мяч дальним выстрелом. Еще одна попытка у форварда, но удар головой пришелся в перекладину.

Победа позволила «РБ Лейпцигу» настичь «Боруссию» Дортмунд на четвертом месте. Соперник делит седьмое место.

Протокол игры  
Фрайбург1:4РБ Лейпциг
  2'Айдара Амаду (0:1)
  18'Опенда Лои (0:2)
  44'Опенда Лои (0:3)
  54'Шешко Беньямин (0:4)
(1:4) Грифо Винченцо59'  
Атуболу НоаКюблер Лукас 46' (Грифо Винченцо ( 46') Кайтель Янник 86' (Макенго Жорди ( 86') Гульде МануэльДоан Рицу  79'Гюнтер КристианЭггештайн МаксимилианХёфлер НиколасРохль Мерлин 86' (Филипп Максимилиан ( 86') Хёлер Лукас  64' 75' (Шаллаи Роланд ( 75'  90') Грегорич Михаэль 46' (Сильдиллия Килианн ( 46')
Запасные: Мюллер ФлорианСалаи АттилаМуслия ФлоранАдаму Чуквубике
Гулачи ПетерХенрихс Бенджамин  75' 75' (Симакан Мохамед ( 75') Орбан Вилли  73'Люкеба КастеллоРаум Давид  68'Ольмо Дани 76' (Баумгартнер Кристоф ( 76') Айдара Амаду 83' (Зайвальд Николас ( 83') Шлагер Ксавер  65'Симонс Хави 90' (Клостерманн Лукас ( 90') Опенда ЛоиШешко Беньямин 83' (Элмас Эльиф ( 83')
Запасные: Кампль КевинБитшиабу Эль-ШадайЛенц КристоферБласвих Янис
06 апреля. Стадион "Европа-парк-Штадион".

 

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Евро-Футбол.Ру,
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