«Байер» сделал ещё шаг к чемпионству, обыграв «Унион»

«Байер» гостил у «Униона» в 28-м туре Бундеслиги. На первых минутах Алехандро Гримальдо со штрафного попал в створ, но кипер выручил. Нейтан Телла умчался в отрыв на 45-й минуте, Робин Госенс сфолил и получил вторую желтую карточку. Тут же пенальти за игру рукой, и Флориан Вирц был точен, голкипер же не угадал - 0:1. Жереми Фримпонг должен был удваивать счёт, но не переиграл вратаря, оказавшись с ним один на один.

«Байер» продлил победную серию и оторвался на 16 очков от «Баварии». Соперник - 12-й.