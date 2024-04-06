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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Байер» сделал ещё шаг к чемпионству, обыграв «Унион»

06 Апреля 2024 • 18:34 Комментировать
Унион Берлин
0:1
Байер Л

«Байер» гостил у «Униона» в 28-м туре Бундеслиги. На первых минутах Алехандро Гримальдо со штрафного попал в створ, но кипер выручил. Нейтан Телла умчался в отрыв на 45-й минуте, Робин Госенс сфолил и получил вторую желтую карточку. Тут же пенальти за игру рукой, и Флориан Вирц был точен, голкипер же не угадал - 0:1. Жереми Фримпонг должен был удваивать счёт, но не переиграл вратаря, оказавшись с ним один на один.

«Байер» продлил победную серию и оторвался на 16 очков от «Баварии». Соперник - 12-й.

Протокол игры  
Унион Берлин0:1Байер Л
  45'Вирц Флориан (0:1)
Рённов ФредерикДухи Данило  64'Фогт КевинЛейте ДиогуТриммель Кристофер 63' (Юранович Йосип ( 63') Тусар Люка  37'Шефер Андраш 63' (Крал Алекс ( 63') Хедира Рани 62' (Лайдуни Аисса ( 62') Госенс Робин  9'  45'Ааронсон Бренден 79' (Холлербах Бенедикт ( 79') Вертессен Йорбе 46' (Кауфманн Миккель ( 46')
Запасные: Бедья КрисЕккель ПаульШволов АлександерКнохе Робин
Градецки ЛукашКоссуну ОдилонТа ДжонатанИнкапье ПьероТелла Нейтан 79' (Фримпонг Жереми ( 79') Гримальдо АлехандроАндрих Роберт  82'Джака ГранитВирц ФлорианГложек Адам 32' (Адли Амин ( 32') Иглесиас Борха 67' (Бонифасе Виктор ( 67')
Запасные: Шик ПатрикХофманн ЙонасПаласиос ЭсекиэльСтанишич ЙосипКоварж МатейТапсоба Эдмон
06 апреля. Стадион "Ан дер Альтен Фёрстерай".

 

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Евро-Футбол.Ру,
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