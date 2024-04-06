«Байер» сделал ещё шаг к чемпионству, обыграв «Унион»

«Байер» гостил у «Униона» в 28-м туре Бундеслиги. На первых минутах Алехандро Гримальдо со штрафного попал в створ, но кипер выручил. Нейтан Телла умчался в отрыв на 45-й минуте, Робин Госенс сфолил и получил вторую желтую карточку. Тут же пенальти за игру рукой, и Флориан Вирц был точен, голкипер же не угадал - 0:1. Жереми Фримпонг должен был удваивать счёт, но не переиграл вратаря, оказавшись с ним один на один.
«Байер» продлил победную серию и оторвался на 16 очков от «Баварии». Соперник - 12-й.
Протокол игры
|45'Вирц Флориан (0:1)
Рённов Фредерик•Духи Данило• 64'Фогт Кевин•Лейте Диогу•Триммель Кристофер63' (Юранович Йосип (63') •Тусар Люка• 37'Шефер Андраш63' (Крал Алекс (63') •Хедира Рани62' (Лайдуни Аисса (62') •Госенс Робин 9'• 45'Ааронсон Бренден79' (Холлербах Бенедикт (79') •Вертессен Йорбе46' (Кауфманн Миккель (46')
Запасные: Бедья Крис•Еккель Пауль•Шволов Александер•Кнохе Робин
Градецки Лукаш•Коссуну Одилон•Та Джонатан•Инкапье Пьеро•Телла Нейтан79' (Фримпонг Жереми (79') •Гримальдо Алехандро•Андрих Роберт• 82'Джака Гранит•Вирц Флориан•Гложек Адам32' (Адли Амин (32') •Иглесиас Борха67' (Бонифасе Виктор (67')
06 апреля. Стадион "Ан дер Альтен Фёрстерай".
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