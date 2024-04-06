«Майнц» разгромил конкурентов из «Дармштадта»

Представители тройки неудачников, «Майнц» и «Дармштадт», провели матч 28-го тура чемпионата Германии. На 33-й минуте атаку до верного завершил Андреас Ханше-Ольсен. После перерыва из-за ошибки гостей в обороне Брайан Груда удвоил счет. Чхэ-Сон Ли ударом с лета зажег на табло цифры 3 и 0. Спустя пять минут он же оформил дубль выстрелом из-за пределов штрафной - 4:0.
«Майнц» идёт на третьем месте с конца, противник считает туры до вылета.
Протокол игры
|(1:0) Ханше-Ольсен Андреас33'
|(2:0) Груда Брайан60'
|(3:0) Чхэ-Сон Ли II80'
|(4:0) Чхэ-Сон Ли II85'
Центнер Робин•Кор Доминик 52'54' (Фернандес Эдимилсон (54') •Ван дер Берг Сепп•Ханше-Ольсен Андреас•Каси Антони77' (Краусс Том (77') •Мвене Филлипп86' (Ажорк Людовик (86') •Баррейро Леандро86' (Гилавоги Жошуа (86') •Амири Надим•Груда Брайан 75'77' (Видмер Сильван (77') •Чхэ-Сон Ли II•Буркардт Джонатан
Шуэн Марсель•Бадер Маттиас77' (Полтер Себастьян (77') •Кларер Кристоф•Ишервуд Томас 40'46' (Хольтманн Геррит (46') •Холланд Фабиан76' (Ридель Клеменс (76') •Франич Бартол•Ману Брайдон46' (Сейдель Аарон (46') •Юстван Юлиан76' (Карич Эмир (76') •Хонзак Матиас•Вильхельмссон Оскар•Скарке Тим 52'
Запасные: Брунст Александер• 57'Кемпе Тобиас•Циммерман Кристоф•Мюллер Янник
06 апреля. Стадион "МЕВА Арена".
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