«Майнц» разгромил конкурентов из «Дармштадта»

Представители тройки неудачников, «Майнц» и «Дармштадт», провели матч 28-го тура чемпионата Германии. На 33-й минуте атаку до верного завершил Андреас Ханше-Ольсен. После перерыва из-за ошибки гостей в обороне Брайан Груда удвоил счет. Чхэ-Сон Ли ударом с лета зажег на табло цифры 3 и 0. Спустя пять минут он же оформил дубль выстрелом из-за пределов штрафной - 4:0.

«Майнц» идёт на третьем месте с конца, противник считает туры до вылета.