«Бавария» провалила матч с «Хайденхаймом», ведя в два гола

В 28-м туре чемпионата Германии «Бавария» спокойно обыгрывала «Хайденхайм», но растранжирила задел в два гола всего за минуту, пропустив с первых ударов в створ. В середине первого тайма Томас Мюллер едва не внес мяч в сетку ворот в 700-м матче за клуб, но угловой все же. На 38-й минуте Серж Гнабри справа сыграл в штрафную на Гарри Кейна, и форвард поразил дальний угол ворот. Под конец тайма Альфонсо Дэвис слева навесил на дальнюю штангу, а там никто не мешал Гнабри головой вколотить мяч в цель - 0:2.

На второй тайм команды вышли с новым арбитром. Вышедший на замену Кевин Сесса улетел к воротам и переиграл голкипера. Следующая атака новичков лиги, и Тим Кляйндинст пробил мимо вратаря после передачи с левого фланга - 2:2. На 79-й минуте Кляйндинст завершил еще одну атаку хозяев - 3:2.

Хозяева поля после неожиданной победы вышли на 10-е место, а «Бавария» уступает уже 16 очков «Байеру» и может упустить чистое второе место.